Organek: Zobacz teledysk "Niemiłość". Specjalna reedycja płyty "Czarna Madonna"

"Niezależnie od tego czym się zajmujemy, kim jesteśmy, w co wierzymy i na kogo głosujemy, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi" - mówi Tomasz Organek, który prezentuje teledysk do premierowego utworu "Niemiłość".

Jak już zapowiadaliśmy, reedycja płyty "Czarna Madonna" trafiła do sprzedaży pod koniec marca.



Dwupłytowy album zawiera dodatkowo pięć nowych utworów. Są to dwie kompozycje do tekstów Edwarda Stachury ("Jestem niczyj" - posłuchaj!, i "Wędrówką życie jest człowieka" - sprawdź!) oraz jedną nową aranżację utworu "Ta nasza młodość" (posłuchaj!) z repertuaru Zygmunta Koniecznego i Tadeusza Śliwiaka.

Każdy z utworów został stworzony na specjalną okazję we wczesnym etapie działalności zespołu Organek. Nowe utwory zostały dobrze przyjęte przez słuchaczy i stały się istotną częścią repertuaru koncertowego. Nadszedł czas, aby piosenki wzbogaciły również repertuar wydawniczy. Dodatkowo na płycie pojawiły się dwie nowe niepublikowane kompozycje zespołu.



Teledysk do utworu "Niemiłość" został zrealizowany przez Bartosza Konopkę w województwie kujawsko - pomorskim, przy wsparciu tamtejszego urzędu marszałkowskiego.

"Chcieliśmy raz jeszcze w prosty sposób przypomnieć nam wszystkim, że niezależnie od tego czym się zajmujemy, kim jesteśmy, w co wierzymy i na kogo głosujemy, wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi. Ludźmi, którzy potrzebują szacunku, zrozumienia i miłości. Wsparcia i dialogu. I o to do Was tym obrazem apelujemy" - mówi Tomasz Organek.

Organek (stylizowany na ØRGANEK) to rockowy kwartet sygnowany nazwiskiem lidera, autora muzyki oraz tekstów, Tomasza Organka (wcześniej zespół Sofa). Grupa zadebiutowała w 2014 r. platynową płytą "Głupi" z którą objechała najważniejsze festiwale w Polsce.

Wydany pierwotnie w listopadzie 2016 r. drugi album "Czarna Madonna" pokrył się złotem. Zespół otrzymał dwa Fryderyki - w kategoriach album roku - rock i utwór roku ("Mississippi w ogniu").

