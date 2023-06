Tegoroczny, jubileuszowy, 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki (KFPP) w Opolu będzie trwał od 9 do 11 czerwca. Na ten czas TVP przygotowała sześć koncertów.

Opole 2023. Widzowie podzieleni po zwycięstwie Brzozowskiego w Premierach

W sobotę podczas pierwszego koncertu w opolskim amfiteatrze wystąpili uczestnicy konkursu "Premiery", którzy walczyli o Nagrodę im. Karola Musioła. Koncert prowadzili Tomasz Kammel i Mateusz Szymkowiak.

Opole 2023 - konkurs Premiery 1 / 17 Halina Mlynkova Źródło: AKPA

O zwycięstwo walczyli m.in. Mezo i Liber, Sara Chmiel i Gromee czy Dominik Dudek. Kojarzony ostatnio głównie jako prezenter TVP Rafał Brzozowski pokazał swoje liryczne oblicze w piosenką "W pokoju hotelowym" .

Wyniki lokalnych jury prezentowano w formule eurowizyjnej, łącząc się z poszczególnymi oddziałami TVP. Decyzją jurorów nagrodę w wysokości 60 tys. zł otrzymał Rafał Brzozowski, któremu ze wzruszenia aż łamał się głos. Dwa dni wcześniej wokalista obchodził urodziny, a publiczność zaśpiewała mu "Sto lat". Tomasz Kammel życzył Rafałowi Brzozowskiemu, by śpiewał również w Polsacie i TVN-ie.

Wideo youtube

Komentatorzy podzielili się na przeciwników i obrońców wokalisty. Ci pierwsi, na oficjalnym profilu KFPP w Opolu na Facebooku sugerują, że praca Brzozowskiego w TVP (jest prowadzącym "Jaka to melodia") mogła wpłynąć na jego zwycięstwo w konkursie.

"Jak Brzozowski wygrywa Premiery w Opolu, to znaczy, że ten konkurs nie ma żadnego prestiżu. Propaganda górą"; "Lizusek TVP wygrał. No jak by mogło być inaczej"; "Któż inny mógł wygrać premiery jak nie pupilek TVP Brzozowski. Zero zaskoczenia"; "TVP, widzę, kolejna ustawka".

Na Instagramie natomiast jeden z komentujących napisał: "Czy jako pracownikowi tvp smakuje Panu zwycięstwo głosami pracowników Tvp w konkursie organizowanym przez tvp?".

Nie brakuje też pozytywnych komentarzy o występie Rafała Brzozowskiego. Jego zwycięską kompozycję porównuje się do utworów Zbigniewa Wodeckiego, a po ogłoszeniu triumfu słychać było owacje i zadowolone reakcje ludzi.

"Rafał Brzozowski wygra! Nasz nowy Wodecki!"; W życiu nie pomyślałabym, że mnie Brzozowski wzruszy"; "Brzozowski i nikt więcej" - piszą fani.