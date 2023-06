Podczas koncertu "Czas ołowiu" w trakcie 60. KFPP w Opolu, Kuba Badach wykonał piosenkę "Jak na lotni" z repertuaru Andrzeja Zauchy. Zaraz po zakończeniu występu zwrócił się do publiczności zgromadzonej w Amfiteatrze.

Po słowach muzyka ludzie zaczęli wstawać z miejsc aprobując ważną wiadomość, którą zechciał im przekazać. W kilku słowach nawiązał do bojkotu festiwalu w Opolu, który odbywa się od czasu rządów PiS.

Kuba Badach o bojkocie TVP. Widzowie wstawali z miejsc!

"To wy od 60 lat tworzycie ten festiwal, to jest wasz festiwal! My tutaj przyjeżdżamy tylko dla was. I niezależnie od tego, w jakich czasach przyszło nam żyć, daję wam gwarancję, że dla każdego artysty, który staje dla tej scenie przed wami, to spełnienie marzeń, jedno z najpiękniejszych przeżyć i ogromny zaszczyt" - stwierdził ze sceny.

Po chwili dodał także: "Dziękuję wam z całego serca w imieniu swoim i wszystkich wspaniałych koleżanek i kolegów, wszystkich muzyków, którzy są za nami i wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają na ten festiwal od wielu lat. Bądźcie zdrowi!" - stwierdził Kuba Badach ciesząc się owacjami publiczności.

