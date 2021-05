Ophidian I: Album "Desolate" w szczegółach

Techniczni deathmetalowcy z islandzkiego Ophidian I wypuszczą w lipcu drugi album.

Zespół Ophidian I przygotował nowy materiał /materiały prasowe

"Desolate", pierwszą od dziewięciu lat płytę formacji z Reykjavíku, wyprodukował Daníel Máni Konráðsson, gitarzysta Ophidian I, wyjąwszy ścieżki perkusji, których nagraniem zajął się Stephen Lockhart.

Miks i mastering wykonał Christian Donaldson, ceniony fachowiec i gitarzysta kanadyjskiego Cryptopsy.

Okładkę zaprojektował nie mnie uznany artysta Eliran Kantor.

"Pracując nad materiałem na 'Desolate' zależało nam na stworzeniu bardzo technicznego albumu, lecz z dużym naciskiem na harmonię i kompozycję" - napisali muzycy Ophidian I.

Nowy longplay Ophidian I wyda francuska wytwórnia Season Of Mist, z którą Islandczycy podpisali kontrakt na początku roku. Premierę zaplanowano na 16 lipca (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Ze świeżym teledyskiem "Diamonds" Ophidian I możecie się zapoznać poniżej:

Clip Diamonds

Oto program albumu "Desolate":

1. "Diamonds"

2. "Spiral To Oblivion"

3. "Storm Aglow"

4. "Unfurling The Crescent Moon"

5. "Sequential Descent"

6. "Captive Infinity"

7. "Enslaved In A Desolate Swarm"

8. "Dominion Eyes"

9. "Jupiter"

10. "Wither On The Vine".