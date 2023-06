W piątek 30 czerwca na głównej scenie pojawią się m.in. Queens of The Stone Age i Arctic Monkeys. Choć początkowo zapowiadano jedynie przelotne deszcze, to pogoda lubi płatać figle. Wygląda na to, że z uczestnikami festiwalu taka aura pozostanie na chwilę dłużej.

Co będzie się działo trzeciego dnia, sprawdzisz tutaj.

Czytaj nasz raport z Open'er Festival 2023!

Alert pogodowy na czas Open'era. Co dzieje się w Gdyni? [POGODA]

IMGW wydał alert I stopnia przed burzami z gradem dla całego Pomorza. Ostrzeżenie jest ważne od godziny 6:00 w piątek 30 czerwca, aż do godz. 22. Nie ma pewności, czy burze wystąpią na całym wspomnianym terenie, a prawdopodobieństwo szacuje się na 80 procent.

Choć w południowej części Polski odczuwana jest upalna temperatura, to w Gdyni aktualnie jest ok. 20 stopni Celsjusza. Co jakiś czas następuje nasilenie opadów, które po jakimś czasie ustają. Nie wiadomo, kiedy przestanie padać na dobre.

Open'er Festival 2022 przerwała ogromna burza. Ewakuowano uczestników

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nie odbyły się koncerty m.in. Duy Lipy czy Megan Thee Stallion - wszystko było spowodowane nawałnicą z ogromnym wiatrem i opadami. Festiwal przerwano w trosce o bezpieczeństwo uczestników.

"W związku z bardzo trudną i niebezpieczną sytuacją pogodową, tymczasową ewakuacją, odwołaną częścią koncertów i zmianami w programie w dniu 1 lipca, wszystkie osoby, które kupiły bilety jednodniowe na 1 lipca, karnety weekendowe oraz karnety 4-dniowe otrzymają voucher, który będą mogli wykorzystać w ciągu najbliższych 3 lat do zakupu biletów na Open'era" - informowali wówczas organizatorzy festiwalu.