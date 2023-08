​On Thorns I Lay: Sprawdź nowy singel "Newborn Skies"

Płyta zatytułowana po prostu "On Thorns I Lay" będzie 10. studyjnym albumem w 30-letniej karierze ateńskiej formacji spod znaku death / doom metalu o gotyckim zabarwieniu. Za jej nagrania, miks i mastering odpowiada Fotis Benardo. Sesja odbyła się w studiu Devasoundz. Okładkę zaprojektował Dimitris Tzortzis.

"On Thorns I Lay" będzie pierwszym materiałem Greków w barwach nowego wydawcy - francuskiej wytwórni Season Of Mist. Płyta, której premierę zaplanowano na 13 października, dostępna będzie w wersji CD w digipacku, w kilku edycjach winylowych oraz cyfrowo.

On Thorns I Lay podzielili się już z fanami “Newborn Skies", pierwszym singlem z nowego albumu. Możecie go posłuchać poniżej:

Na płycie “On Thorns I Lay" usłyszymy siedem kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "Fallen From Grace"

2. "Newborn Skies"

3. "Crestfallen"

5. "Among The Wolves"

6. "Raise Empires"

7. "Thorns Of Fire".