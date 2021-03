"It's Alright" to nowy singel duetu producenckiego Audiosoulz. W teledysku do utworu wystąpiła znana z "Love Island" Oliwia Knapek.

Audiosoulz to producencki duet, który ma na koncie takie radiowe przeboje jak: "Dancefloor", "Missing" i "Never Say Goodbye".

Tym razem na warsztat wzięli popularną piosenkę boysbandu East17 "It’s Alright".

W teledysku wystąpiła znana z show Polsatu "Love Island" Oliwia Knapek. Z efektem końcowym możecie zapoznać się poniżej:



