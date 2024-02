Olivia Rodrigo na galę Grammy przybywała jako nominowana w sześciu kategoriach. Dzięki przebojowi "Vampire" oraz płycie "GUTS" 20-letnia wokalistka miała szansę na nagrody w najważniejszych kategoriach: nagranie roku, płyta roku, utwór roku, wykonanie pop, album pop oraz utwór rock.

Ostatecznie młoda gwiazda opuściła Grammy bez żadnej statuetki. Główne nagrody przypadły Taylor Swift, Miley Cyrus i Billie Eilish. Nagrodę w rockowej kategorii zgarnęło trio boygenius.

Rodrigo na pocieszenie zostało jedynie wykonanie na scenie Grammy swojego numeru "Vampire".

Olivia Rodrigo zachwyca na czerwonym dywanie. Zwrócili uwagę na jej kreację

Na czerwonym dywanie wokalistka pojawiła się w białej kreacji od Versace z czerwono-białymi koralikami. Dziennikarze "People" szybko zorientowali się, ze wokalistka ma na sobie słynną kreację projektanta z 1995 roku.

Suknie zadebiutowała na jednym z pokazów Versace, a wtedy nosiła ją supermodelka Linda Evangelista. Wspomniana kreacja ma prawie 29 lat i jest o 9 lat starsza od popularnej wokalistki.



Zdjęcie Linda Evangelista w suknie Versace w 1995 roku / WWD / Contributor / Getty Images

Kim jest Olivia Rodrigo?

Mając mniej niż 18 lat, Olivia Rodrigo zdobyła aż trzy statuetki Grammy. Popularność zdobyła dzięki serialowi Disneya "Bizaardvark". Po zakończonej emisji dziewczyna otrzymała kolejną rolę. Tym razem zagrała w produkcji Disneya "High School Musical: The Musical: The Series". Na potrzebę tytułu napisała piosenkę, a śpiewanie na planie wzmocniło jej chęć rozwinięcia kariery muzycznej. W 2020 roku podpisała kontrakt z Geffen Records, wytwórnią podległą Interscope Records.



W styczniu 2021 roku wydała swój pierwszy singel "Drivers License" (ponad 480 mln odsłon). Przez 8 tygodni piosenka była na podium zestawienia Billboard Hot 100. Zajęła również pierwsze miejsce na listach platform streamingowych, takich jak Spotify, Apple Music czy Amazon Music.



Po sukcesie pierwszego singla, Rodrigo poszła za ciosem i wydała kolejne dwa numery. Były to "Deja Vu" oraz "Good 4 U". Wszystkie pojawiły się na albumie "Sour", wydanym 21 maja 2021 roku. W USA płyta od razu po premierze zajęła pierwsze miejsce listy Billboard 200. Na szczycie spędziła aż 5 tygodni.



Na gali Grammy 2022 odebrała trzy statuetki. W dorobku ma również m.in. MTV EMA. We wrześniu 2023 roku Olivia wypuściła swój drugi album "GUTS".