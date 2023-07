Modelka znana głównie jako Słowianka Donatana rozwija również swoją muzyczną karierę. Na scenie występuje jako DJ Slavic .

Razem z grupą Chłopaky wypuściła utwór "Banger" ( posłuchaj! ). Kolejną propozycją - już z Hellfieldem i swoim ówczesnym chłopakiem, youtuberem Dannym Ferrerim - była piosenka "Dynamit" ( zobacz! ).



W listopadzie 2019 r. Ola Ciupa razem z Hellfieldem i raperem Kubańczykiem wypuściła klip "Nas nie zatrzyma już nic" ( sprawdź! ), który zanotował ponad 19 mln odsłon.



Po rozstaniu z Dannym Ferrerim Ciupa związała się z wspomnianym Kubańczykiem. Pod tym pseudonimem kryje się raper Jakub Flas, znany również jako ochroniarz Lorda Kruszwila - kontrowersyjnego youtubera. Kubańczyk ma także na koncie udział we freak fightach.

Ciupa i Kubańczyk współpracują także na gruncie zawodowym. Ich wspólna piosenka "Z tobą" ma ponad 35 mln odsłon.

Pod koniec 2022 r. pojawiły się informacje o rozstaniu pary - raper nagrał nawet utwór "Ciuchy za drzwiami" .



Teraz wszystko jednak wskazuje, że wrócili do siebie. W mediach społecznościowych raper zaprezentował zdjęcie, na którym całuje się z Olą Ciupą. "Love is in the air" - napisał.

Celebrytka zagrała też jedną z głównych ról w teledysku "Mbappe" . Za nagranie odpowiadają Kubańczyk, Smolasty i Tribbs . Utwór promuje wydaną w czerwcu nową płytę "W zeszłym roku".