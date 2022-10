Ofdrykkja: Stan po burzy (nowa płyta "After The Storm")

Nowe dokonanie szwedzkiego zespołu z pogranicza post-black metalu i neofolku poddano masteringowi pod okiem niemieckiego fachowca Markusa Stocka, muzyka znanego z m.in. The Vision Bleak.

Na pierwszym od trzech lat albumie Ofdrykkja zaśpiewała gościnnie szwedzka wokalistka Miranda Samuelsson. W roli gościa usłyszymy także niemieckiego muzyka Georga Börnera, który zagrał na nyckelharpie (tradycyjny szwedzki instrument smyczkowy) i altówce.

Płyta "After The Storm" ujrzy światło dzienne 25 listopada nakładem niemieckiej AOP Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Z "The Mære", pierwszym singlem z czwartego longplaya Ofdrykkja, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Ofdrykkja - The Mære (Official Track 2022)

Ofdrykkja - szczegóły albumu "After The Storm" (tracklista):

1. "The Light"

2. "Hårgalåten"

3. "The Mære"

4. "After The Storm"

5. "The Cleansing"

6. "Själavandring"

7. "Beyond The Belt Of Orion".