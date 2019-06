Odlot Celine Dion w Las Vegas: Zobacz "Flying On My Own" z nowej płyty "Courage"

Do sieci trafiło koncertowe wideo z Las Vegas z piosenką "Flying On My Own". To zapowiedź szykowanej na listopad nowej płyty "Courage" Celine Dion.

Celine Dion z najbliższymi podczas pożegnania z Las Vegas (w tle na zdjęciu z nieżyjącym już mężem Rene Angelilem) /Denise Truscello /Getty Images

Utwór zatytułowany "Flying On My Own" to wynik współpracy Celine Dion z producentem Davidem Guettą i jedna z tych kompozycji, jakie trafią na płytę "Courage".

Reklama

Na albumie znajdą się m.in. utwory napisane i nagrane wspólnie z wokalistką o pseudonimie Sia.

Wydawnictwo ma się ukazać w listopadzie tego roku, ale już przed premierą płyty Dion rozpocznie koncertową promocję albumu.



Jej trasa "Courage World Tour" zawita do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Koncerty w Stanach potrwają do połowy marca 2020 roku.

Wideo Céline Dion - Flying On My Own (Live from Las Vegas)

Sprawdź słowa piosenki "Flying On My Own" w serwisie Teksciory.pl!

"Nowy album to Celine, jaką znacie. To Celine z nowymi producentami i nowymi tekściarzami, brzmienie się trochę zmieni, ale muzyka nie - ja zawsze pozostanę sobą" - powiedziała w jednym z wywiadów o nowej płycie gwiazda.

Dodajmy, że 8 czerwca 50-letnia gwiazda zakończyła rezydenturę "Celine" w Las Vegas.

Zdjęcie Celine Dion pożegnała się z Las Vegas / Denise Truscello / Getty Images

Celine Dion to pochodząca z Quebecu wokalistka pop. W repertuarze ma takie przeboje, jak "Nothing Broken but My Heart" (posłuchaj!), "The Power of Love" (posłuchaj!), "Think Twice" (posłuchaj!), "Because You Loved Me", "It's All Coming Back to Me Now", "My Heart Will Go On" czy "I'm Your Angel".

Swoją ostatnią płytę wydała w połowie 2016 roku. To francuskojęzyczny album "Encore un soir". Dion można było ostatnio usłyszeć na soundtracku do filmu "Deadpool 2".

Przypomnijmy, że w styczniu 2016 r., na dwa dni przed swoimi 74. urodzinami, zmarł Rene Angelil, mąż i wieloletni menedżer Celine Dion.

Angelil miał z Dion trzech synów: Rene-Charlesa (ur. 2001) oraz bliźniaki Nelsona i Eddy'ego (ur. 2010). Z poprzednich związków miał także trójkę dorosłych już dzieci.

Kanadyjska gwiazda wielokrotnie podkreślała, jak wiele zawdzięcza swojemu mężowi.

Wideo Rene Angelil nie żyje. Mąż Celine Dion przegrał walkę z rakiem (Agencja TVN/x-news)

"Iść naprzód. Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia, ponieważ wiem, że nie muszę się już martwić" - mówiła Celine, dodając, że nie może przestać żyć z powodu śmierci jej ukochanego.

Obecnie plotkarskie media łączą 50-letnią gwiazdę z dużo młodszym tancerzem Pepe Munozem.

"Jestem zakochana. Miłość to nie potrzeba kolejnego ślubu. Jestem zakochana, gdy widzę tęczę, gdy patrzę na zachód słońca" - opowiadała w programie "Good Morning America".

Wychudzona Celine Dion na pokazie mody w Paryżu 1 6 Celine Dion pozuje podczas Paris Fashion Week Autor zdjęcia: Edward Berthelot Źródło: Getty Images 6

Celine Dion jest drugą po Madonnie artystką z największą liczbą sprzedanych albumów muzycznych. Na całym świecie jej krążki rozeszły się w liczbie ponad 200 milionów egzemplarzy. Niektóre źródła podają jednak, że liczba sprzedanych przez nią płyt wynosić może nawet 220 milionów sztuk.

W swojej karierze Dion otrzymała także m.in. pięć nagród Grammy, Order Kanady, Order Quebecu, honorowy doktorat kanadyjskiego Uniwersytetu w Laval oraz francuską Legię Honorową.

Wideo Trwają prace nad filmem biograficznym Celine Dion (Cover Video/x-news)