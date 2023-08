Krystian Ochman wydał piosenkę "Ona Widzi Nas". To trzeci po dynamicznym "8ball" i lirycznym "Rozmytym obrazie" singiel zapowiadający drugi w karierze album artysty.

W najbliższym czasie artystę będziemy mogli usłyszeć na dwóch telewizyjnych festiwalach - Sopot Top of The Top TVN oraz Przebój Lata Radia Zet i Polsatu w Kielcach. Jesienią natomiast wyruszy w trasę promującą nadchodzącą wielkimi krokami płytę.

Krystian Ochman z nowym, mrocznym utworem "Ona Widzi Nas". Kim jest Ochman?

Krystian Ochman, wnuk słynnego śpiewaka operowego Wiesława Ochmana oraz syn członka Róż Europy Macieja, swoją karierę w Polsce rozpoczął od programu "The Voice of Poland". Wokalista znalazł się w drużynie Michała Szpaka i wygrał 12. edycję show, a następnie został wybrany w preselekcjach na reprezentanta Eurowizji w 2022 roku.

W finale konkursu Polak, który przez wiele lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, zajął 12. miejsce z piosenką "River".

Po sukcesie w "The Voice of Poland", Ochman wydał swoją debiutancką płytę "Ochman", która w Polsce pokryła się złotem. Dzięki albumowi nominowany był do Fryderyków w kategoriach: album roku pop i debiut roku.