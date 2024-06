Nowy longplay kwintetu z Huston w Teksasie nagrano w studiu Audiovision w Bogocie, stolicy Kolumbii. Produkcją (w tym miksem) w nowojorskim Studio G zajął się nominowany do nagrody Grammy fachowiec Joel Hamilton.



Na szóstym albumie zespołu, w którym przy mikrofonie stoi charyzmatyczna Cammie Gilbert, prywatnie żona Dobbera Beverly'ego, perkusisty i lidera Oceans Of Slumber, usłyszymy dwóch nowych gitarzystów: Aleksa Davisa i Chrisa Kritikosa. Obaj dołączyli do formacji w 2023 roku.



Po zakończeniu wieloletniej współpracy z niemiecką Century Media Records, "Where Gods Fear To Speak" będzie pierwszym materiałem rockowo-metalowego Oceans Of Slumber w barwach francuskiej wytwórni Season Of Mist. Premierę albumu zaplanowano na 13 września.



Teledysk do "Poem Of Ecstasy", właśnie opublikowanego, drugiego singla z nowego longplaya Oceans Of Slumber możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Oceans of Slumber - "Poem of Ecstasy" (Official Music Video) 2024

Oceans Of Slumber - szczegóły płyty "Where Gods Fear To Speak" (tracklista):

1. "Where Gods Fear To Speak"

2. "Run From The Light"

3. "Don't Come Back From Hell Empty-Handed"

4. "Wish"

5. "Poem Of Ecstasy"

6. "The Given Dream"

7. "I Will Break The Pride Of Your Will"

8. "Prayer"

9. "The Impermanence Of Fate"

10. "Wicked Game".