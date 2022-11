Obvurt odliczają dni do premiery debiutu "Triumph Beyond Adversity"

Debiutancki longplay tria z Montrealu trafi na rynek z nalepką kalifornijskiej Unique Leader Records, wytwórni założonej przez muzyków Deeds Of Flesh. Premierę "Triumph Beyond Adversity" zaplanowano na 2 grudnia (CD, drogą elektroniczną). Limitowana edycja winylowa ujrzy światło dzienne 24 lutego 2023 roku.

Dodajmy, że powstały w 2019 Obvurt dał się lepiej poznać dwa lat później za sprawą dobrze ocenianej EP-ki "The Beginning", którą opublikowała indonezyjska wytwórnia Brutal Mind.

Teledysk do utworu "Invisible Enemy" Obvurt możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Clip Obvurt Invisible Enemy

Listę kompozycji albumu "Triumph Beyond Adversity" znajdziecie poniżej:

1. "The Beginning"

2. "Second Chance"

3. "Invisible Enemy"

4. "Halfway From Theory"

5. "Renverser l'adversité"

6. "One Last Thing"

7. "Life And Death"

8. "Versus".