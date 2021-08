Nowy zespół Wojciecha Waglewskiego. Badach, Grabowski i inni

Grupa powstała w lipcu 2021 roku, kiedy to Wojciech Waglewski i Krzysztof Grabowski uznali na imprezie integracyjnej Radia Nowy Świat, że szkoda byłoby nie wykorzystać tego, że swoje audycje w radiu prowadzą też inni wybitni muzycy. Już następnego dnia redaktor naczelna stacji, Magda Jethon, ogłosiła powstanie orkiestry.

"Słowo orkiestra bardzo mi się spodobało, ale nasz skład tworzy na razie sześć osób, więc chyba trochę za mało na orkiestrę. Poza tym to bardzo patetyczne określenie, a dobrze zacząć z większą dozą skromności, dlatego Krzysztof wymyślił nazwę The Redaktors" - mówił Wojciech Waglewski, który kieruje projektem.

Według Waglewskiego piosenka "Chodź tu" jest efektem ogromnych starań i zaangażowania każdego z muzyków.



"Już sam tytuł wskazuje na niezwykłą historię o miłości, ale miłość można interpretować szeroko. Może być miłość granicząca z obłędem, miłość przejawiająca się niechęcią do władzy. To nie jest reklama, ale zaproszenie do Radia Nowy Świat, bo tekst jest nawiązaniem do atmosfery w nim panującej" - dodał.



"Chodź tu" to dopiero początek wspólnej inicjatywy artystów. W przyszłości zespół może poszerzać skład, a jesienią ma się ukazać kolejny utwór The Redaktors. "Chcemy sprawdzić, czy nasz pomysł przypadnie państwu do gustu. Jeśli tak, już jesienią zrobimy coś zupełnie innego" - zapowiedział Wojciech Waglewski.