Nowy split od Exhumed i Gruesome. Kiedy premiera?

Amerykańskie grupy Exhumed i Gruesome przygotowały wspólny materiał.

Exhumed i Gruesome niedługo wydadzą wspólną płytę /materiały prasowe

Mowa o splicie "Twisted Horror", który w barwach filadelfijskiej Relapse Records ujrzy światło dzienne 5 czerwca. Materiał dostępny będzie na 10-calowym winylu, w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

"Jak każdy wie, jest to dla nas wszystkich dziwny, abstrakcyjny czas. Tak wiele planów zostało już pokrzyżowanych, że zagłębianie się w ten temat wydaje się wręcz jałowe, ale jedną rzeczą, której nie chcieliśmy przekładać, jest nowy split Exhumed / Gruesome. Jako że wielu z nas utknęło w domach, a pozostanie przy zdrowych zmysłach jeszcze nigdy nie zależało tak bardzo od death metalu, stwierdziliśmy, że nie ma na co czekać" - powiedział Matt Harvey, grający na gitarze wokalista zarówno goremetalowego Exhumed, jak i Gruesome spod znaku oldskulowego death metalu.

Na "Twisted Horror" znajdziemy pięć nowych utworów, w tym trzy Exhumed ("Rot Your Brain", "Buried To Die" i "Dead, Deader, Deadest") i dwa Gruesome ("A Mind Decayed" i "Led Into The Dark").

Z premierową kompozycją "A Mind Decayed" Gruesome możecie się zapoznać poniżej:

Wideo GRUESOME - A Mind Decayed (Official Audio)