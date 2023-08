Nowy program o drag queen w TVN. Zaskakujący skład jury!

"Znani panowie, celebryci będą przebierać się za drag queen. Metamorfoza będzie kompletna. Chodzi o to, by widownia miała problem z rozpoznaniem uczestnika" - mówiła "Faktowi" osoba zaangażowana w produkcję formatu.

Przewodniczącym jury "Drag Me Out" ma zostać ceniony aktor Andrzej Seweryn, który niedawno odgrywał rolę drag queen w serialu "Królowa". "Był wymarzony do tej produkcji" - wspominał informator.

Reklama

Zdjęcie Andrzej Seweryn zagrał drag queen w serialu "Królowa" / Podlewski / AKPA

"Drag Me Out": nowy program TVN. Poznaliśmy nazwiska jurorów?

Dziś w mediach pojawiły się wieści, jakoby obok Seweryna mieli zasiąść artyści ze świata muzyki. Mowa tu o Michale Szpaku i Katarzynie Nosowskiej. Jak podaje Pudelek, oboje bardzo ucieszyli się na propozycję występu w niespotykanym dotąd w Polsce programie.

"Zarówno Kasia, jak i Michał z entuzjazmem przyjęli tę propozycję. Wiedzą, że to show może być przełomowe w historii polskiej telewizji. Stacja nie żałowała też pieniędzy na ich gaże, oferując im naprawdę imponujące stawki" - zdradza informator.

Clip Katarzyna Nosowska Sobie i wam - Męskie Granie Orkiestra 2019 (Nosowska, Igo, Organek, Zalewski)

"Szefowie stacji chyba do tej pory nie są do końca przekonani o tym, że Polska jest gotowa na taki format. Bali się, że trudno będzie znaleźć chętnych do udziału w show celebrytów i że reakcja widzów będzie negatywna. Ostatecznie jednak postanowiono zaryzykować, ale przez to opóźnienie program trafi na antenę dopiero wiosną 2024 r." - mówi osoba z produkcji.

Nie wiadomo nadal, kto miałby poprowadzić nietuzinkowe show. Plotkuje się, że będzie to Małgorzata Rozenek-Majdan. "Program, który teraz przygotowuję, wchodzę za chwilę na plan, będzie programem, który można scharakteryzować, mówiąc: krew, pot i łzy. Czyli coś, co lubię najbardziej. Nie mogę się doczekać. Myślę, że to będzie na pewno kolejny secret project i bardzo duże wyzwanie. Uczestnikami będą mężczyźni" - ujawniła jakiś czas temu w rozmowie z Pudelkiem.