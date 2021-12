Nowy minialbum od Napalm Death. Kiedy premiera?

Świeży materiał kultowej grupy z Birmingham należy traktować jako swego rodzaju suplement "Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism", ostatniego longplaya Napalm Death z 2020 roku.



"'Resentment Is Always...' można uznać jako dodatek - albo materiał towarzyszący - do albumu 'Throes...'. Od dawna przymierzaliśmy się do wypuszczenia minialbumu - w duchu dawnych czasów - i znaleźliśmy dość dobrej jakości utworów, by to zrobić" - potwierdza Mark "Barney" Greenway, frontman Napalm Death.



Poza sześcioma autorskimi kompozycjami, na trwającym blisko pół godziny "Resentment Is Always..." usłyszymy także dwie przeróbki: "People Pie" SLAB! i "Don't Need It" Bad Brains.



Nowy minialbum Brytyjczyków będzie mieć swą premierę 11 lutego 2022 roku nakładem Century Media Records (limitowana wersja CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).



Z otwierającym materiał "Resentment Is Always..." utworem "Narcissus" Napalm Death możecie się zapoznać poniżej:

Wideo NAPALM DEATH - Narcissus (ALBUM TRACK)



Oto program minialbumu "Resentment Is Always Seismic - A Final Throw Of Throes":



1. "Narcissus"

2. "Resentment Always Simmers"

3. "By Proxy"

4. "People Pie" (przeróbka SLAB!)

5. "Man Bites Dogged"

6. "Slaver Through A Repeat Performance"

7. "Don't Need It" (przeróbka Bad Brains)

8. "Resentment Is Always Seismic (Dark Sky Burial Dirge)".