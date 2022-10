Taylor Swift zapowiedziała album podczas przemówienia na tegorocznej gali MTV VMA. Następnie zaczęła dzielić się szczegółami na temat albumu online:



"To zbiór napisanej w środku nocy muzyki, podróż przez lęki i słodkie sny. Drogi, które przemierzamy i demony, z którymi się mierzymy. Dla tych z nas, którzy się miotali, wycofali i zdecydowali się zapalić latarnie, aby wyruszyć na poszukiwania - z nadzieją, że może kiedy zegar wybije dwunastą... spotkamy samych siebie".

"Midnights" został wyprodukowany przez stałego współpracownika Swift, Jacka Antonoffa oraz przez samą artystkę. Antonoff napisał także kilka utworów, w tym otwierający album "Lavender Haze", razem z Zoë Kravitz, Markiem Spearsem, Jahaanem Sweet i Samem Dew. Na albumie usłyszeć możemy także piosenkę napisaną razem z partnerem artystki, "Sweet Nothing". Joe Alwyn znów skrył się pod pseudonimem William Bowery. Zainspirowana łączącym ich uczuciem, Taylor napisała także "Snow On The Beach" - w utworze pojawia się gościnnie Lana Del Rey.



Taylor Swift zaskakuje fanów kilka godzin po premierze

Wiodącym singlem promującym wydawnictwo jest utwór "Anti-Hero", jedna z ulubionych piosenek Swift. W teledysku do utworu ujrzeć możemy między innymi zespół Haim, Ditę Von Teese, Laurę Dern oraz Jacka Antonoffa.

Clip Taylor Swift Anti-Hero

Trzy godziny po wydaniu "Midnights", Taylor zaskoczyła fanów kolekcją siedmiu bonusowych utworów, które składają się na specjalną edycję płyty "3am Edition". Nowe piosenki to między innymi "Paris", "Bigger Than The Whole Sky", "High Fidelity" i "Would’ve, Could’ve, Should’ve".

Na początku tego tygodnia Swift udostępniła kalendarz po brzegi wypełniony planami, od "chaotycznej niespodzianki", przez teledyski, po występy w telewizji. W poniedziałek 24 października Swift pojawi się w "The Tonight Show" u Jimmy'ego Fallona. Już we wtorek zaprezentuje drugi teledysk. Tydzień premiery zakończy występem w "The Graham Norton Show" w Wielkiej Brytanii.

Tracklista "Midnights":

1. "Lavender Haze"

2. "Maroon"

3. "Anti-Hero"

4. "Snow On The Beach" (feat. Lana Del Rey)

5. "You’re On Your Own, Kid"

6. "Midnight Rain"

7. "Question...?"

8. "Vigilante Shit"

9. "Bejeweled"

10. "Labyrinth"

11. "Karma"

12. "Sweet Nothing"

13. "Mastermind".

"3am Edition":

14. "The Great War"

15. "Bigger Than The Whole Sky"

16. "Paris"

17. "High Infidelity"

18. "Glitch"

19. "Would’ve, Could’ve, Should’ve"

20. "Dear Reader".