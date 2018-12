​Nowości płytowe: Vanessa Paradis, Van Morrison i Coldplay

Któż nie pamięta wielkiego przeboju "Joe le taxi" z 1986 roku? Jego wykonawczyni Vanessa Paradis wciąz nagrywa i właśnie wydaje kolejny album. Inne nowości to płyta Van Morrisona i koncertowy album grupy Coldplay. Wszystkie premiery - 7 grudnia.

"Les Sources" to siódmy album studyjny w dorobku Vanessy Paradis. Jak przyznaje sama wokalistka: "Chciałam, aby płyta była radosna, wesoła. Śpiewam o naturze, marzeniach oraz miłości".

Piosenkarka, aktorka i modelka zdecydowała się na współpracę producencką z Paulem Butlerem (The Bees) ze względu na jego minimalizm oraz na to, jak potrafi uzyskać brzmienie, które z jednej strony jest nowoczesne, a z drugiej wspaniale nawiązuje do muzyki lat 60. i złotej ery soulu: Arethy Franklin, Marvina Gaye'a, Curtisa Mayfielda, Ala Greena.

"Wszystkie dotychczasowe płyty opowiadały w większym lub mniejszym stopniu o mnie, ale ta była nagrywana w Los Angeles, z dala od Francji i moich przyjaciół. Miałam dużo wolnego czasu, co oznacza, że mogłam bardziej zaangażować się w cały proces" - wyznaje Paradis.

"The Prophet Speaks" to 40. studyjny album Van Morrisona. Płytę promuje singel "Got To Go Where The Love Is", który został nagrany z multiinstrumentalistą Joeyem DeFrancesco oraz zespołem, w skład którego wchodzą Dan Wilson (gitara), Michael Ode (perkusja), Troy Roberts (saksofon tenorowy).

Zarejestrowanych na albumie 14 utworów to podroż przez rozmaite gatunki muzyczne: blues, vocal jazz i R&B. Van Morrison na warsztat wziął klasyki z repertuaru takich artystów, jak John Lee Hooker, Sam Cooke i Solomon Burke. Album to także sześć premierowych kompozycji, w tym "Got To Go Where The Love Is" oraz opublikowany wcześniej utwór tytułowy.

Koncertowe wydanie najpopularniejszej angielskiej formacji Coldplay "Live In Buenos Aires" został nagrany w stolicy Argentyny w listopadzie ubiegłego roku. Był to jednocześnie ostatni koncert z trasy "A Head Full Of Dreams World Tour", która przyciągnęła w sumie aż 5,5 mln fanów. W ramach tego tournee Coldplay zagrali też w Polsce na warszawskim PGE Narodowy.

Koncert z Buenos Aires został uwieczniony na podwójnym CD. Fani zespołu znajdą tam największe przeboje Coldplay takie jak: "Viva La Vida" czy "Paradise".