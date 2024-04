W 2023 r. po raz drugi z rzędu Pol'and'Rock Festival odbył się w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, pomiędzy jeziorami Drawsko i Czaplino. Zgodnie z deklaracjami sprzed roku to właśnie tu zorganizowana zostanie jubileuszowa, 30. edycja.

Już wtedy, w 2023 r., Jurek Owsiak ze swoją ekipą zaprosił uczestników na następną edycję - festiwal odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia. Wielu uczestników liczy na to, że jubileusz będzie huczny i wyjątkowy. Według szacunkowych obliczeń ubiegłoroczna edycja przyciągnęła kilkaset tysięcy fanów. Czy organizatorom uda się pobić ten wynik?

Kogo usłyszymy na Pol'and'Rock Festival 2024?

Dotychczas poznawaliśmy głównie zagraniczne gwiazdy - w Czaplinku zagrają Amerykanie z metalcore'owej grupy Motionless in White ( zobacz ), niemiecka formacja Electric Callboy ( posłuchaj ), która łączy muzykę elektroniczną, pop i ciężkie, rockowe brzmienia, grający celtic-punk francuski zespół Celkilt, egzotyczny Myrath z Tunezji, Amerykanie z Less Than Jake, rodzinne trio z Meksyku - The Warning, niemiecka grupa Guano Apes, legenda nowojorskiej sceny hardcore - Sick Of It All, zespół Flapjack, łączący thrash metal, rapcore, hardcore i punk oraz wracająca po 15 latach na imprezę Jurka Owsiaka szwedzka grupa Clawfinger.

Podczas Pol'and'Rock Festival zaprezentują się także znani polscy artyści. Wśród nich znalazła się Kasia Kowalska - legenda rodzimej rockowej sceny muzycznej. W tym roku mija 30 lat od jej spektakularnego debiutu fonograficznego. W Czaplinku na Dużej Scenie zagra też legenda polskiego hip-hopu - Paktofonika. Grupa zadebiutowała albumem "Kinematografia" w 2000 roku, jednak karierę zespołu przerwała śmierć założyciela zespołu - Magika.

Dodatkowo na małej scenie wystąpi Mery Spolsky - artystka totalna, dla której występ na Pol'and'Rocku był wielkim marzeniem. Usłyszymy także Zenka Kupatasę, który jest wieloletnim przyjacielem wydarzenia, a na jego energiczny występ wielu fanów czeka z utęsknieniem.

Nowe ogłoszenie od Jurka Owsiaka

22 kwietnia w mediach społecznościowych Pol'and'Rock Festival pojawiły się nowe ogłoszenia. "Zespół, który po kilkuletniej przerwie, w tym roku wyjątkowo zwarł szyki, by jeszcze raz zagrać kilka koncertów - w tym dla naszej Najpiękniejszej Publiczności!" - zapowiedzieli organizatorzy na portalu Facebook. Grupą, która dołączyła do line-upu festiwalu jest Coma ( zobacz ).

Coma to jedna z najpopularniejszych rockowych formacji na polskiej scenie. Pochodząca z Łodzi ekipa zasłynęła singlami "Spadam" i "Leszek Żukowski". Muzycy Comy mają na koncie sześć Fryderyków i sześć utworów, które dotarły do top 10 Listy Przebojów Trójki. W 2019 r. zagrali pożegnalną trasę koncertową, nazwaną "Game Over", po czym ogłosili zawieszenie działalności. Występ na Pol'and'Rock jest więc ogromnym zaskoczeniem dla fanów, którzy nie kryją zadowolenia.

Pod postem Pol'and'Rock z ogłoszeniem pojawiło się ponad 7 tys. reakcji i 900 komentarzy. "MEGA MEGA MEGA ODLOTOWO!", "Coś pięknego, ale oby dużo starych utworów zagrali", "No i takie ogłoszenie to ja rozumiem!", "Ekstra! Jeszcze powrót Hey i Lao Che i cuda się zdarzają" - komentują fani Comy. Część z nich deklaruje, że dzięki temu ogłoszeniu pierwszy raz pojawi się na festiwalu. "Może to jest właśnie ten moment, w którym tam powinnam być. Po raz pierwszy", "I to jest zasadny argument, żeby jako 42-letnia matka trzech synów przyjechać na festiwal" - wyznały słuchaczki zespołu.