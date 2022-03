Taylor Hawkins zmarł 25 marca w wieku 50 lat. Jego ciało znaleziono w hotelu w Bogocie, gdzie wkrótce Foo Fighters mieli zagrać kolejny koncert w ramach światowej trasy.

Początkowo nie ujawniono przyczyny śmierci, następnie poinformowano, że zgon mógł mieć związek z przedawkowaniem narkotyków. "Rolling Stone" podał natomiast, że do hotelu przed śmiercią wezwano karetkę do mężczyzny, który uskarżał się na "bóle w klatce piersiowej". Gdy ratownicy byli na miejscu, Hawkins był już nieprzytomny. Reanimacja nie przywróciła funkcji życiowych.

Co było przyczyną śmierci Taylora Hawkinsa? Coraz więcej informacji

Według Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej w Bogocie w moczu perkusisty Foo Fighters znaleziono aż 10 różnych substancji psychoaktywnych, w tym: marihuanę, opioidy, leki antydepresyjne i benzodiazepinę znajdującą się w lekach przeciwlękowych.

Jednocześnie poinformowano, że szczegółowe wyniki sekcji zwłok będą podane w stosownym czasie.

Kolumbijska radiostacja La FM podała natomiast, powołując się na swoje źródła w policji, że w pokoju hotelowym muzyka znaleziono ślady białego proszku, który mógł być kokainą oraz otwartą butelkę wódki.



Tommy Lee ujawnia. "Rozmawialiśmy przed śmiercią"

W mediach społecznościowych Hawkinsa pożegnał m.in. Tommy Lee. Znany perkusista przy okazji ujawnił, że kilka godzin przed śmiercią członka Foo Fighters, rozmawiał z nim przez telefon.

"To jest takie trudne. Koleś, rozmawialiśmy jeszcze kilka godzin temu z twojego pokoju hotelowego przed koncertem w Kolumbii. Chcę, aby to był jakiś poryty sen lub głupi żart, którego będziemy śmiać. Ale tak nie jest! Wiesz, jak bardzo cię kochałem i dobrze wiemy, że nie ma sensu pisać o tym w sieci" - komentował.



Taylor Hawkins i jego problemy z narkotykami

Taylor Hawkins od końca lat 90. zmagał z się z uzależnieniem od narkotyków. W 2001 r. wpadł w śpiączkę po przedawkowaniu heroiny. Później wspominał, że to był moment, który naprawdę zmienił jego życie.

Kim był Taylor Hawkins?

Taylor Hawkins początkowo grał w kalifornijskiej formacji Sylvia. Pierwszy większy koncert zagrał z kanadyjską wokalistką Sass Jordan. W latach 1995-1997 był koncertowym perkusistą w zespole Alanis Morissette, gdy promowała swój przełomowy album "Jagged Little Pill". Muzyk pojawił się w jej teledyskach "You Oughta Know", "All I Really Want" i "You Learn".





Do Foo Fighters dołączył po konflikcie pomiędzy Dave'em Grohlem a pierwszym perkusistą Willem Goldsmithem, który poskutkował usunięciem tego ostatniego z zespołu.



W Foo Fighters Grohl i Hawkins, obaj niezwykle utalentowani perkusiści, grający także na innych instrumentach, często zamieniali się rolami - wtedy Hawkins chwytał za mikrofon.



Muzyk miał też swój poboczny projekt Taylor Hawkins and the Coattail Riders. Wielokrotnie wspierał innych wykonawców w studiu i na scenie, m.in. zespół Coheed and Cambria i Slasha.