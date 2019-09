Nowa płyta Rihanny już w grudniu? Ujawniono plany wytwórni

Według informacji francuskich dziennikarzy, Długo wyczekiwany, dziewiąty album Rihanny ukaże się w grudniu. Wkrótce mamy otrzymać również jego zapowiedź.

Co szykuje Rihanna? /IMP Features / East News

Rihanna w niepewności, co do nowego albumu, trzyma swoich fanów już od dłuższego czasu. Od zeszłego roku do sieci zaczęły trafiać informacje na temat następcy "Anti" z 2016 roku, jednak sama zainteresowana w całej sprawie jest bardzo enigmatyczna.

Ostatnie informacje od samej Rihanny dotyczyły tytułu i klimatu albumu. Płyta ma być utrzymana w stylistyce muzyki reggae, a krążek być może zostanie nazwany tytułem R9, czyli przyjmie tytuł roboczy.

"Prawdopodobnie tak go nazwę, ponieważ wszyscy na mnie polują i pytają: 'kiedy wydasz R9, co z R9'? Jak mogłabym więc zaakceptować inną nazwę, po tym, jak ta wryła mi się do głowy" - tłumaczyła.

Teraz nowe wieści na temat płyty przekazali francuscy dziennikarze, którzy o premierze materiału dowiedzieli się podczas corocznego spotkania z Universal Music France. Dyrektor generalny wytwórni - Olivier Nusse -ogłosił wtedy plan wydawniczy labelu na ten rok.

To właśnie w nim znalazła się grudniowa data premiery nowego albumu Rihanny. Czy te informacje się potwierdzą? Na razie nie wiadomo.

Według francuskich dziennikarzy wkrótce mamy otrzymać też zapowiedź płyty. Fani rewelacje dotyczące "R9" przyjęli z odpowiednią rezerwą i czekają na oficjalne potwierdzenie.