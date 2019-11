Norbert Legieć zgłasza się na Eurowizję 2020: Zobacz teledysk "Learn to Let Go"

16-letni wokalista i producent z Krakowa, Norbert Legieć, zaprezentował teledysk "Learn to Let Go". Młody twórca zdradził, że zgłosi piosenkę do polskich preselekcji do Eurowizji 2020.

Po raz pierwszy szersza publiczność o Norbercie Legieciu usłyszała przy okazji teledysku do singla "Another High", w którym zagrał Allan Krupa, 15-letni syn Edyty Górniak.

Wcześniej na 16-latka z Krakowa uwagę zwrócili holenderscy producenci współpracujący z Martinem Garrixem: Justinem Mylo i Mesto.

Na ich specjalne zaproszenie został zaproszony do Amsterdamu, gdzie pracował nad czterema singlami.

Za mix oraz mastering "Learn to Let Go" odpowiada Jarosław "Jaro" Baran (m.in. Edyta Górniak, Cleo).

Klip do singla został zrealizowany w Alicante w Hiszpanii. Wokaliście na planie towarzyszyła Oliwia Dobrzeniecka.

