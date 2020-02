Noon zapowiada nową płytę. Kiedy premiera "Nobody Nothing Nowhere"?

Po blisko dwuletniej przerwie od wydania "Algorytmu" z piątą solową płytą powraca NOON. "Nobody Nothing Nowhere", bo tak zatytułowany jest album, ukaże się 22 lutego 2020 roku nakładem wytwórni Nowe Nagrania, z kolei za dystrybucję krążka odpowiadać będzie Asfalt Records.

Noon wydaje nową płytą /Max Bugajak /materiały prasowe

Piąty album NOON-a powstawał w różnych miejscach w Polsce i Europie: od pomysłu i pierwszych szkiców zarejestrowanych w Gdyni, poprzez Warszawę i Londyn, aż do finalnych nagrań w Łodzi. Opracowaniem graficznym, na bazie własnych zdjęć producenta, zajął się Alan Kamiński.



Reklama

Atmosfera prac nad "Nobody Nothing Nowhere" jest tożsama z aurą towarzyszącą premierze "Gier studyjnych" - wydanej w 2003 roku drugiej solowej płycie producenta.



Jednak tym razem artysta kładzie nacisk na dużo większe zaawansowanie, poświęcając się samotnej pracy z jedną maszyną. Mikołajowi na płycie towarzyszą znakomici muzycy, a zarazem stali partnerzy koncertowi - Marcin Awierianow (bębny), Piotr Połoz (bas) oraz Tomasz Mreńca (skrzypce). Warto zaznaczyć, iż zawarte na "NNN" partie NOON-a zostały zaprogramowane na maszynie wzorem występów na żywo, co zapewniło wydawnictwu dodatkowy element ruchu i życia.

"Płyta 'Nobody Nothing Nowhere' jest albumem o ucieczce, która okazuje się niemożliwa. Wszelkie zmagania i próby zmiany przeznaczenia przypominają podróż po spirali. Płyta składa się z trzech opowieści, a podsumowuje je utwór "Spektrum". Całość ukazuje się niecałe dwa lata po premierze "Algorytmu", ze względu na przeżycia, którymi chciałem się podzielić" - opowiada producent.



Tracklista"Nobody Nothing Nowhere":

1. "Delta Mare"

2. "Bergenske"

3. "Trion"

4. "Spektrum".