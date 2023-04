Nocturnal Breed: Album "Carry The Beast" gotowy

Siódmy album Nocturnal Breed trafi do sprzedaży z nalepką norweskiej Dark Essence Records. Jego premiera odbędzie się 23 czerwca. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz cyfrowo. Edycję CD wzbogacą trzy bonusowe utwory: "I Felt Nothing", "Trench Fever" i "Blitzhammer".

"We Only Came For The Violence", poprzednia płyta grupy z Oslo, ukazała się w połowie 2019 roku nakładem niemieckiej Folter Records.

Tytułowy numer z tego albumu możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo Nocturnal Breed - We Only Came for the Violence - Official Album Track

Nocturnal Breed - szczegóły albumu "Carry The Beast" (tracklista):

1. "Carry The Beast"

2. "Thrash Metal Hate Saw (The Last Act Of Terror)"

3. "Knights Of Denim"

4. "Salt The Wounds"

5. "Atomic Cruiser"

6. "Raise The Flag... And The Hordes Will Follow"

7. "Nosferata"

8. "Lady Vampire"

9. "I Ain't Marching Anymore".