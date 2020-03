Noah Cyrus "I Got So High That I Saw Jesus". Zobacz nowy klip siostry Miley Cyrus!

Do sieci trafił nowy teledysk siostry Miley Cyrus, Noah, który promuje jej singel "I Got So High That I Saw Jesus".

Noah Cyrus zaprezentowała nowy utwór /Frazer Harrison /Getty Images

Noah Cyrus, niedługo po wyprzedanej trasie koncertowej "Not So Tour" kontynuuje tworzenie muzyki z charakterystycznym dla siebie brzmieniem. Dowodem na to jest jej nowy singel "I Got So High That I Saw Jesus". Do utworu został nagrany teledysk wyreżyserowany przez Jamesa Pereirę.

Clip Noah Cyrus I Got So High That I Saw Jesus

Noah Cyrus tłumaczy jakie znaczenie ma dla niej ta piosenka i co było inspiracją:

“Religia, czy duchowość mogą mieć różne znaczenia dla różnych ludzi. Ta piosenka nie jest o jednej religii lub jednym systemie wartości. Jezus przedstawia pogląd, że wszystko ma swoje przeznaczenie i wszystko się rozwiąże w odpowiedni sposób. Wszystko będzie OK, jeśli tylko będziemy kierować się zgodnie z zasadami wspólnoty i z współczuciem. Te dwa czynniki są nam teraz potrzebne jak nigdy dotąd.

Zostałam wychowana jako chrześcijanka i wciąż trzymam się tych przekonań. Jednej nocy paliłam zioło i doznałam objawienia, po czym napisałam tę piosenkę - stąd tytuł.

Mam nadzieję, że ten utwór dotrze do ludzi, szczególnie w tak trudnym czasie. Nasza cywilizacja tak bardzo się rozwinęła, a jednocześnie straciliśmy kontakt ze światem i z innymi ludźmi. Przestaliśmy widzieć te drobne rzeczy. PJ (Harding - przyp. red.) z którym pisałam tekst ujął to tak: ‘ten utwór jest o poszerzającej się grozie’. To co kocham w tej piosence to to, że można ją zinterpretować na wiele różnych sposobów i każdy może ją inaczej odebrać".



Zdjęcie Noah Cyrus na okładce nowego singla / materiały prasowe

Noah wydała "I Got So High That I Saw Jesus" po bardzo pracowitym okresie. W tym czasie artystka występowała na wyprzedanych koncertach w Londynie, Nowym Jorku i Los Angeles.

Do tej pory siostra Miley Cyrus wydała EP-kę "Good Cry" (2018 r.). Obecnie pracuje nad pełnoprawnym debiutem. Prawdopodobnie znajdzie się na nim też singel "July", który w Stanach Zjednoczonych pokrył się złotem.