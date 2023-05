Nixil z kontraktem i nową płytą "From The Wound Spilled Forth Fire"

Pierwszy owocem współpracy blackmetalowego kwintetu z Baltimore w stanie Maryland z wytwórnia z Los Angeles będzie "From The Wound Spilled Forth Fire", drugi longplay Nixil, który ujrzy światło dzienne 25 sierpnia (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Następcę wydanego niezależnie debiutu "All Knots Untied" (2021 r.) nagrano w Magpie Cage Recording Studio, gdzie za konsoletą zasiadł J. Robbins. Masteringiem zajął się James Plotkin.



Nowy album Nixil pilotuje singel "Collapsing The Poles". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Reklama

Wideo NIXIL - COLLAPSING THE POLES (OFFICIAL VIDEO)

Nixil - szczegóły płyty "From The Wound Spilled Forth Fire" (tracklista):

1. "Collapsing The Poles"

2. "In Thrall"

3. "A Door Never Closed"

4. "From The Wound Spilled Forth Fire"

5. "Abyss Unto Abyss"

6. "The Way Is The Grave".