Night In Gales z nowym longplayem "Dawnlight Garden". Kiedy premiera?

Grupa Night In Gales z Niemiec zarejestrowała siódmy album.

Night In Gales zarejestrowali siódmą płytę /materiały prasowe

Melodyjni deathmetalowcy zza naszej zachodniej granicy ponownie skorzystali z pomocy rozchwytywanego rumuńskiego artysty Costina Chioreanu, który zaprojektował okładkę nowej płyty Night In Gales.

Reklama

Album "Dawnlight Garden" trafi na rynek 24 lipca nakładem rodzimej Apostasy Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), na winylu (limitowana edycja plus specjalny boks) oraz cyfrowo.

O tym, że Niemcy z Night In Gales nie stracili nic ze swojego zamiłowania do melodyjnego death metalu spod znaku Trzech Koron, możecie się przekonać słuchając premierowego numeru "A Spark In The Crimson Eclipse":

Wideo NIGHT IN GALES - A Spark In The Crimson Eclipse

Oto program albumu "Dawnlight Garden":

1. "Atrocity Kings"

2. "Beyond The Light"

3. "Dawnlight Garden"

4. "Winterspawn"

5. "Beasts Leave Tombs Again"

6. "Kingdom"

7. "The Spectre Dead"

8. "A Spark In The Crimson Eclipse"

9. "Through Dark Decades"

10. "Choir Of Unlight"

11. "The Bonebed".