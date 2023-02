Night Demon przed premierą płyty "Outsider"

"Outsider", nowy materiał kalifornijskiego tria, ujrzy światło dzienne nakładem niemieckiej Century Media Records. Premierę trzeciego longplaya Night Demon zaplanowano na 17 marca. Album dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz w edycji cyfrowej.

Przypomnijmy, że skład Night Demon tworzą grający na basie wokalista Jarvis Leatherby, perkusista Dusty Squires i gitarzysta Armand John Anthony.

"Darkness Remains", poprzednia płyta Night Demon, trafiła na rynek w 2017 roku w barwach wytwórni Steamhammer.

W styczniu Amerykanie wypuścili singel do tytułowego numeru z płyty "Outsider". Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Night Demon OUTSIDER

Na albumie "Outsider" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Prelude"

2. "Outsider"

3. "Obsidian"

4. "Beyond The Grave"

5. "Rebirth"

6. "Escape From Beyond"

7. "A Wake"

8. "The Wrath"