Rola, jaką Arnold Schwarzenegger odegrał w klipie do utworu "Szczedryj Weczir" nie jest szczególnie rozbudowana. Aktor pojawia się na samym początku i mówi jedno zdanie: "To wspaniała wiadomość dla wszystkich Ukraińców, szczególnie teraz, w tych bardzo, bardzo trudnych czasach, że każdy może mieć marzenie i możesz sprawić, by to marzenie stało się rzeczywistością".

Potem były gubernator Kalifornii pojawia się jeszcze na końcu razem z muzykami zespołu i wypowiada głośno tytuł piosenki, po ukraińsku, ale z wyraźnym amerykańskim akcentem.

Teledysk do piosenki "Szczedryj Weczir" grupa Kalush Orchestra został nakręcony jesienią zeszłego roku podczas tournee po Ameryce. Ujęcia z udziałem Schwarzeneggera powstały podczas krótkiego spotkania w Los Angeles, kiedy to aktor ugościł muzyków w swojej willi. "Zaprosił nas do swojego domu i wyszedł nas przywitać razem ze swoim osłem. Rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, podziękowaliśmy mu za wsparcie i podzieliliśmy się tym, jak jest to dla nas ważne. To była przyjemność poznać taką legendę. Dorastałem na jego filmach" - powiedział po spotkaniu frontman zespołu, Ołeh Psiuk w rozmowie z "Guardianem". Nie zdradził jednak, że Schwarzenegger nie tylko ich ugościł, ale też zagrał w ich klipie.

Arnold Schwarzenegger w klipie Kalush Orchestra

Sam teledysk jest pastiszem popularnej gry wideo "Grand Theft Auto: San Andreas" z 2004 roku. Muzycy różowym i żółtym kabrioletem jeżdżą po ulicach Los Angeles. Tytuł piosenki nawiązuje do popularnej ukraińskiej tradycji noworocznej zwanej właśnie "szczedryj weczir". Jest to swego rodzaju Sylwester, święto obchodzone 13 stycznia, na zakończenie roku według kalendarza juliańskiego. Śpiewa się wtedy pieśni zwane szczedriwkami.

Występ w teledysku grupy Kalush Orchestra nie był jedynym przejawem sympatii Arnolda Schwarzeneggera do Ukraińców i wsparcia, jakie okazał mieszkańcom tego kraju. Wkrótce po inwazji rosyjskiej armii aktor opublikował wideo, w którym nazwał tę wojnę nielegalną i przekonywał Rosjan, że są okłamywani i płacą życiem żołnierzy za ambicje Władimira Putina. Gwiazdor wspierał też zbiórki na rzecz mieszkańców napadniętej Ukrainy.

