George "Funky" Brown zmarł w szpitalu w Long Beach w Kalifornii.

Informację o śmierci 74-letniego muzyka potwierdził rzecznik zespołu Kool & the Gang. Przyczyną zgonu był rak płuc, który zdiagnozowano u niego w 2020 r. Po zastosowaniu leczenia (m.in. chemioterapia) George Brown w 2022 r. wrócił na scenę ze swoją formacją.



Przypomnijmy, że w 1964 r. Brown był w gronie współzałożycieli słynnej grupy, która połączyła m.in. jazz, funk, disco, R&B i pop. By zarobić na swój pierwszy zestaw perkusyjny, nastoletni wówczas "Funky" pracował jako roznosiciel gazet.

Do grona największych przebojów Kool & the Gang należą piosenki "Ladies Night", "Jungle Boogie" i "Celebration". Zespół pojawił się też na ścieżce dźwiękowej do filmu "Gorączka sobotniej nocy". W późniejszych latach utwory często pojawiały się w innych hitach dużego ekranu, jak choćby "Pulp Fiction".

Clip Kool And The Gang Celebration

Brown miał na koncie autobiografię "Too Hot: Kool & the Gang & Me".

W połowie lipca tego roku ukazał się wyprodukowany przez perkusistę najnowszy album Kool & the Gang - "People Just Wanna Have Fun", którym zespół świętował jubileusz swojego 60-lecia.

Nie żyją już inni muzycy formacji: klawiszowiec Rick West (zm. 1985), gitarzysta Charles Smith (zm. 2006 r.), trębacz Robert "Spike" Mickens (zm. 2010), puzonista Clifford Alanza Adams Jr. (zm. 2015), saksofonista Ronald "Khalis Bayyan" Bell (zm. 2020) i saksofonista Dennis "D.T." Thomas (zm. 2021).