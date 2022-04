"...żegnaj drogi przyjacielu. Nie ma słów żeby napisać ile nam dałeś i jak bardzo będzie Ciebie brakować..." - taki wpis pojawił się na facebookowym profilu grupy Kombajn do Zbierania Kur po Wioskach ( posłuchaj! ).

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach Waniliowe niebo

Z prywatnego profilu dowiadujemy się, że muzyk zmarł w szpitalu we Wrocławiu. Nie jest znana przyczyna śmierci.



Tomasz Brażewicz-Dosiółko był założycielem formacji grającej alternatywnego rocka. W zespole z Nowego Dworku (woj. lubuskie) był gitarzystą w latach 2001-2009.

Reklama

Razem z grupą nagrał dwie pierwsze płyty "Ósme piętro" (2005) i "Lewa strona literki M" (2006). Na koncie miał wygraną na Festiwalu Rockowym w Węgorzewie w 2003, występował z zespołem także na Męskim Graniu.

Grupa została wypromowana przez Piotra Kaczkowskiego, w legendarnej audycji "Minimax" w radiowej Trójce.

"Pamiętam nawet słowa, które powiedział, gdy pierwszy raz nas zagrał w Trójce. Że 'to jest Do Zbierania Kur Po Wioskach', i że 'umarł Leszek Łątkowski' - bo to było tak, że nasz pierwszy perkusista zmarł na raka mózgu, i akurat jego śmierć się zbiegła z tym, że wysłaliśmy naszą demówkę do radia. Chociaż znam Kaczkowskiego osobiście, to nie pytałem go, dlaczego puszczał 'Połączenia' właśnie wtedy..." - po latach wspominał jeden z muzyków grupy w rozmowie z portalem Love Kraków.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kombajn Do Zbierania Kur Po Wioskach Prezent