"Z wielkim smutkiem informujemy, że nasz wieloletni przyjaciel i prowadzący radiowe poranki Tim Gough zmarł dziś w trakcie prowadzenia programu. Nasze myśli płyną do jego rodziny, syna, siostry, brata i matki. Tim robił to, co kochał. Miał 55 lat" - opublikowano oświadczenie na Instagramie radia.

Informację o śmierci przekazały najważniejsze media w Wielkiej Brytanii - m.in. BBC i" Independent".

Według brytyjskich mediów, pracujący w radiostacji z Suffolk - Gen X Radio - Gough, dostał zawału serca podczas prowadzenia porannej audycji. W trakcie programu, około godziny 9 rano czasu polskiego, na kilku minut w radiu miała przestać grać muzyka.

Kim był Tim Gough?

"Znałem Tima od 30 lat , był ciepłym, opiekuńczym i zabawnym facetem, którego ja i moja rodzina uwielbialiśmy. Jesteśmy załamani tym, co się stało" - stwierdził James Hazell, dyrektor radia.

Hazell dodał również, że Guogh był już emerytowanym radiowcem, a do stacji wrócił niedawno po 10 latach przerwy, aby prezentować program śniadaniowy.



Z pracą w radiu mężczyzna związany był od 1986 roku, kiedy to zaczynał w Radiu Orwell z Ipswich. Następnie pracował w BBC Radio Suffolk.