Stanisław Radwan nie żyje. Wybitny kompozytor, reżyser i scenarzysta miał 84 lata.

Informację o jego śmierci przekazał Łukasz Maciejewski, znany krytyk filmowy i teatralny.

"Stasiu Radwan nie żyje. (...) Urodziwy niebanalnie, zgarbiony, jakby nieobecny, a przecież słuchający najuważniej na świecie. (...) Dla paru pokoleń - uczniów i wielbicieli, był właśnie autorytetem. Bez żadnego cienia wątpliwości. Wiedział wszystko, o wszystkim, mędrzec z głosem przecudnej urody, seksownym przyseplenem, z wiedzą, która upokarzałby każdego, ale właśnie nie upokarzała, bo Radwan by sobie na to nie pozwolił nigdy. Przy nim każdy, student, aktor, reżyser, barman, przyjaciółka z Wieży Mariackiej, czuli się dobrze. Ta jego mądrość to był uśmiech właśnie. Życzliwy. Taki zwyczajny. I tą swoją życzliwością obdarzał wszystkich nas zbyt nawet szczodrze. Ukochany kompozytor Grzegorzewskiego i Jarockiego, pracował ze Swinarskim, Hübnerem, Wajdą, Lupą. Legendarny dyrektor "Starego", autor muzyki do filmów Żebrowskiego, Majewskiego, Kieślowskiego, Hasa, do "Wesela" Wajdy. Mentor, doradca, czasami spowiednik" - poinformował na Facebooku.

Stanisław Radwan zasłynął jako kompozytor wielu produkcji, które stały się klasyką rodzimego kina. Jego twórczość można usłyszeć m.in. w filmach "Szyfry" Wojciecha Jerzego Hasa (1966), "Weselu" Andrzeja Wajdy (1972), "Bliznie" Krzysztofa Kieślowskiego (1976), "Spis Cudzołożnic" Jerzego Stuhra czy "Rysa" Michała Rosa (2008).

Nie żyje Stanisław Radwan. Kim był?

Stanisław Radwan przyszedł na świat w 1939 roku w Bieńkówce k. Makowa Podhalańskiego. Był absolwentem Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie roku 1966. Jeszcze jako student był kierownikiem muzycznym w krakowskim Teatrze Rozmaitości. Po zakończeniu edukacji odbył staż kompozytorski z muzyki elektronicznej pod skrzydłami Pierre Schaeffera w Paryżu.

W latach 1974-1976 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Ateneum w Warszawie, a w 1977 roku rozpoczął wieloletnią współpracę ze Starym Teatrem w Krakowie. W latach 1980-1990 był jego dyrektorem naczelnym i artystycznym. Ponadto był wielokrotnie nagradzany za kompozycje do spektakli teatralnych i filmów oraz działalność na rzecz środowisk artystycznych.

Został odznaczony m.in. Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005), a także tytułem doktor honoris causa Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2019).

Prywatnie był mężem wybitnej aktorki Doroty Segdy, która opiekowała się nim, gdy ten zachorował.

"Staś, ponieważ jest starszy ode mnie i większości moich przyjaciół, jest niezwykłym zjawiskiem. Wnosi w nasze życie inny świat: ogromny autorytet, niebywałą zupełnie wiedzę i niedzisiejszą kulturę. A przy tym jest na wskroś młody, powiedziałabym - młodszy od nas wszystkich. W związku z tym jest i autorytetem, i kumplem. Można go zapytać o fakty historyczne, literackie i wszelkie inne, a jednocześnie można z nim pić, palić papierosy, palić ognisko, głupio gadać, opowiadać świńskie kawały albo nic nie robić i też jest cudownie" - mówiła krakowska aktorka w wywiadzie dla "Vivy".