Nie żyje Mazy Mina Topley-Bird. Córka Tricky’ego i Martiny Topley-Bird miała 24 lata

Mazy Mina Topley-Bird córka Tricky’ego i Martiny Topley-Bird zmarła w wieku 24 lat. Rodzice pożegnali ją w mediach społecznościowych.

Córka Tricky'ego miała 24 lata /Noel Vasquez /Getty Images

Córka artystów 8 maja skończyła 24 lata. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci. Tragiczne wieści w mediach społecznościowych potwierdził zarówno Tricky, jaki Martina Topley-Bird.

"Kochane dziecko, życie bez ciebie nie będzie już takie same" - napisała wokalistka.

"Myślałem, że wiem, czym jest strata, ale dopiero, gdy odeszła moja córka, zdałem sobie sprawę, że nie miałem pojęcia, co to jest. Czuję, że jestem w świecie, który nie istnieje, nic nigdy już nie będzie takie samo. Żadne słowa nie mogą tego wyjaśnić - moja dusza jest pusta. Mazy Mina miała dwa imiona - niektórzy nazywali ją Mazy a inni Mina. Miała niesamowity talent do śpiewania i pisania piosenek, które zostaną ukończone i usłyszane. Twoje słowa będą żyły, dopilnuję tego. Nie mam nawet siły spojrzeć na twoje zdjęcie - ludzie usłyszą twój głos i utwory" - napisał Tricky.



Do tej pory Mazy Minę można było usłyszeć w numerze Tricky’ego "When You Go" (jako Silvertounge).