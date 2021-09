Nie żyje matka muzyków Kings of Leon. Betty-Ann Followill przegrała walkę z chorobą

Bracia Followill na wieść, że ich matka Betty-Ann Murphy umiera, natychmiast wyruszyli do domu, by - jak to ujęli - "pozostać u jej boku, aż nadejdzie czas pożegnania".

Dzień później Nathan i Jared poinformowali w mediach społecznościowych o jej zgonie. "Moje serce pękło" - napisał Nathan. "Moja piękna mama, a zarazem największa fanka, przeszła z tego życia do następnego. Będę pielęgnował nasze wspólne wspomnienia, a jej dziedzictwo będzie kontynuowane przeze mnie, moich braci i nasze piękne rodziny".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kings Of Leon King Of The Rodeo

Jared dodał: "Byłaś dla mnie najsilniejszą, najsłodszą, najpiękniejszą kobietą na świecie. Byłeś mamą i babcią lepszą niż na to zasługiwaliśmy. Przepełnia mnie duma, że jesteś moją mamą. Zawsze byłaś i zawsze będzie... kocham cię tak bardzo. Będę za tobą tęsknił każdego dnia, aż znów będziemy razem".

Nie wiadomo na co chorowała mama Nathana, Jareda i Caleba. Członkowie Kings of Leon, odwołując występy, wspomnieli tylko, że ów "kryzys medyczny" pogłębił się kilka tygodni temu. Oni w tym czasie koncertowali, promując swój najnowszy album "When You See Yourself".

Przypomnijmy, że bardzo popularny w Polsce zespół 21 czerwca 2022 r. wystąpi na Stadionie Wrocław.

Kwartet z Nashville tworzą bracia Caleb (wokal, gitara), Nathan (perkusja) i Jared Followill (bas) oraz ich kuzyn Matthew (gitara).