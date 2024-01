O śmierci artystki poinformowała jej córka. "Z wielkim smutkiem przekazuję, że moja kochana mama, ikona i artystka Marlena Shaw, nie żyje. Odeszła słuchać swoich największych przebojów" - ogłoszono.

Nie ujawniono przyczyny śmierci wokalistki, jednak jak podała jej córka, Shaw zmarła "spokojnie i otoczona przez bliskich" w swoim domu.



Kim była Marlena Shaw?

Marlene Shaw, która śpiewała soul, disco, R&B oraz jazz, popularności zdobyła w latach 60., a następnie podpisała kontrakt z Chess Record Label. To pod ich skrzydłami nagrała swój największy przebój - "California Soul".

Następnie wokalistka skupiła się na bardziej jazzowych kompozycjach. Nagrania artystki do dziś wykorzystywane są w reklamach, telewizji oraz samplują je inni artyści. Remiksu "Woman In The Ghetto" podjęli się m.in. Polacy z duetu producenckiego Catz 'n Dogz.

Łącznie Shaw nagrała 17 albumów.