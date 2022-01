Nie żyje Marilyn Bergman. Była autorką ponadczasowych przebojów

W swym domu w Los Angeles zmarła w sobotę Marilyn Bergman, która razem ze swym mężem Alanem napisała teksty do setek piosenek, w tym do takich przebojów jak "The Way We Were", "How Do You Keep the Music Playing" i "You Don't Bring Me Flowers Anymore". Miała 93 lata.

Marilyn Bergman miała 93 lata /Brian To/FilmMagic /Getty Images