Nie żyje kompozytor Patrick Williams, twórca muzyki do serialu "Columbo"

Patrick Williams, zdobywca nagród Grammy i Emmy oraz twórca muzyki do wielu seriali lat 80., w tym do kultowego "Columbo", zmarł w wieku 79 lat.

Patrick Williams miał 79 lat /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Oficjalną przyczyną śmierci twórcy był nowotwór. Williams zmarł w środę 25 lipca w szpitalu St. Johnson w Santa Monica.

Patrick Williams był uważany za jednego z najbardziej wszechstronnych kompozytorów swojego pokolenia. W trakcie całej działalności był nominowany do Oscara (za muzykę do filmu "Uciekać" z 1975 roku), zdobył cztery nagrody Emmy oraz dwie nagrody Grammy.

Amerykański kompozytor stworzył ścieżki dźwiękowe do aż 50 filmów - w tym m.in. do "The Ceap Detective", "Cuba" i "Used Cars".

Williams tworzył też muzykę do seriali emitowanych w latach 70. i 80.: "The Street of San Francisco", "Columbo", "Lou Grant" i wielu innych.

Oprócz muzyki filmowej, Amerykanin tworzył też jazz. Za nagraną w 1974 roku płytę "Threshold" otrzymał statuetkę Grammy.

Patrick Williams współpracował również z Frankiem Sinatrą nad jego ostatnim albumem "Duets".



Wideo Columbo: Murder, a Self Portrait - Credit Music