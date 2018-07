Nie żyje Joseph Maus, brat Johna Mausa i członek jego zespołu. Miał 30 lat

Joseph Maus zmarł w wieku 30 lat - taką informację podała wytwórnia Ribbon Music. John Maus, brat Josepha, odwołał resztą trasy koncertowej.

Joseph Maus zmarł 28 lipca w mieście Cesis na Łotwie, gdzie koncert grał John Maus w ramach swojej trasy. Na razie nie ujawniono, co było przyczyną śmierci.

Tragiczne wieści przekazała wytwórnia Mausa w specjalnym oświadczeniu.

"Składamy najgłębsze i najszczersze kondolencje rodzinie Joego, Roberta, Sue, Kevina, Stephanie i Johna Mausa, a także jego kolegom z zespołu, Luke'owi i Jonathanowi, jego przyjaciołom i wszystkim, którzy ponieśli tę tragiczną stratę.

W imieniu rodziny Maus uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności Johna, jego bliskich i zespołu w tym trudnym czasie" - czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez wytwórnię.

Wszystkie koncerty zespołu, w tym ten na OFF Festival w Katowicach na początku sierpnia, zostały odwołane. Polscy organizatorzy poinformowali, że wkrótce ogłoszą nowego wykonawcę.



Wideo