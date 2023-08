Działająca od początku lat 60. do 1996 r. grupa The Kinks ma w dorobku takie przeboje, jak m.in. "You Really Got Me" , "Sunny Afternoon" i "Waterloo Sunset". Uznawana jest za jedną z czołowych rockowych formacji tamtego czasu na brytyjskiej scenie.

Liderami byli wokalista Ray Davies wraz ze swoim bratem Dave'em Daviesem, który grał na gitarze. U ich boku na początku występowali perkusista Mick Avory i basista Pete Quaife.



Grający na instrumentach klawiszowych John Gosling dołączył do zespołu w 1970 r. i występował w nim do 1978.

John Gosling nie żyje. The Kinks przekazali smutne wieści

Smutne wieści na temat śmierci muzyka przekazano na oficjalnym fanpage'u The Kinks. Jak na razie nie są znane oficjalne przyczyny śmierci artysty.

"Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Johna Goslinga. Żonie i rodzinie Johna składamy kondolencje" - czytamy w social mediach.

"Wyrazy współczucia dla jego żony Teresy i rodziny. Spoczywaj w pokoju drogi Johnie" - napisał Ray Davies.

"Jestem przerażony odejściem Johna Goslinga. Był naszym przyjacielem i współtwórcą sukcesu The Kinks. Wyrazy głębokiego współczucia dla żony i rodziny. Zawsze będę trzymał w sercu głębokie uczucie i miłość do niego. Wielki muzyk i wspaniały człowiek" - dodał Dave Davis.



"Dziś straciliśmy drogiego przyjaciela i kolegę, był wspaniałym muzykiem i miał fantastyczne poczucie humoru, co uczyniło go popularnym członkiem zespołu. Zostawia nam po sobie wiele szczęśliwych wspomnień" - przekazał Mick Avory, który u boku braci występował do 1984 r.

Kim był John Gosling?

Przesłuchanie Johna Goslinga do zespołu The Kinks było jednocześnie sesją nagraniową do przeboju "Lola" - utworu, który trafił na 2. miejsce brytyjskiej listy najpopularniejszych singli.

W 1994 roku Gosling został współzałożycielem zespołu Kast Off Kinks, w skład którego wchodzili m.in. byli członkowie grupy: Mick Avory, basista Jim Rodford i basista John Dalton.

Klawiszowiec w 2008 r. zdecydował się przejść na emeryturę. Z muzyków występujących niegdyś w The Kinks nie żyją już także Pete Quaife (zmarł w 2010 r.), Jim Rodford (2018) oraz klawiszowcy Gordon Edwards (2003) i Ian Gibbons (2019).