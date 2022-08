Śmierć Jimmy'ego Sohnsa potwierdziła jego rodzina. Przyczyną śmierci wokalisty był udar, który przeszedł pod koniec lipca. Muzyk zmarł po kilku dniach pobytu w szpitalu.

Jego stan zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu już w 2016 roku, kiedy przeszedł pierwszy udar. Wtedy rodzina zbierała pieniądze na jego leczenie na GoFundMe.

"Jesteśmy absolutnie zdruzgotani. Nasze myśli są z rodziną Jimmy'ego i jego bliskimi. Zmarł mój najlepszy przyjaciel. Jego legenda będzie żyła wiecznie" - czytamy na oficjalnej stronie zespołu.



Kim był Jimmy Sohns?

Jimmy Sohns, a właściwie James Alan Sohns urodził się w 1946 roku. W zespołu The Shadows of Knight zaczął działać w 1965 roku. Twórczość formacji była mocno inspirowana The Animals, a najbardziej znanym utworem składu jest "Gloria", cover Van Morrisona. Piosenka dotarła do 10. miejsca zestawienia Billboard Hot 100.

Grupa rozpadła się w 1967 roku, jednak Sohns zachował prawo do nazwy i całego dorobku. Formacja w latach 70. i 80. kilkakrotnie zmieniała skład, a jednym stałym członkiem grupy był wspomniany frontman. Sohns ponadto działał w punkowym zespole Skatfish.

Druga młodość zespołu to lata 00. XXI wieku, kiedy The Shadows of Knight koncertowali u boku Stevena Van Zandta, The Romantics i Cheap Tricks. Swój ostatni singel - po długiej przerwie - razem z członkiem pierwotnego składu Jerrym McGeorgem, zespół nagrał w 2020 roku ("Wild Man").