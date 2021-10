22 października zmarł Jay Black, znany przede wszystkim jako wokalista popularnej w latach 60. grupy Jay And The Americans. O wydarzeniu poinformowała rodzina muzyka.

Na fanowskiej grupie na Facebooku pojawił się poruszający wpis syna artysty, Jasona Blatta.



"Był źródłem radości i szczęścia dla wielu osób. Swoim legendarnym głosem i humorem dotykał wielu istnień na całym świecie" - napisał Jason.

Black zmarł z powodu powikłań związanych z zapaleniem płuc. W ostatnich latach życia artysta cierpiał również na demencję.



"The Voice", jak nazywano Jaya Blacka, został również pożegnany na oficjalnym profilu Jay And The Americans.



Pochodzący z Brooklynu David Blatt, bo tak naprawdę nazywał się wokalista, był drugim Jayem w Jay And The Americans, dołączając do grupy w 1962 roku po odejściu ich pierwszego wokalisty, Jaya Traynora.

Razem z zespołem stworzył takie przeboje jak: "Come a Little Bit Closer" (piosenkę wykorzystano w drugiej części filmu "Strażnicy Galaktyki, co przyniosło jej ponowną popularność), "Cara Mia" oraz "This Magic Moment".



Wideo Jay & The Americans - Cara Mia

Warto zauważyć, że grupa była zespołem otwierającym pierwszy występ The Beatles w USA w Waszyngtonie w 1964 roku.

Po rozwiązaniu zespołu w 1973 roku, Black rozpoczął karierę solową, a jego ostatni występ miał miejsce w 2017 roku.