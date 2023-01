Śmierć muzyka w oświadczeniu potwierdziła wytwórnia Ghostly, gdzie Jannis wydawał swoje płyty z zespołem.

"Krótko przed Nowym Rokiem straciliśmy Jannisa Noyę Makrigiannisa. Odszedł po krótkiej chorobie. Jannis był uroczym człowiekiem, chętnie współpracującym z nami, aby zaprezentować swoją sztukę światu. Proces artystyczny był u niego zawsze na pierwszym miejscu, a jego efekty często odbiegały od obecnych trendów w kulturze. Jego muzyka z czasem robiła się coraz lepsza" - czytamy.

Kim był Jannis Noya Makrigiannis?

Mający greckie, duńskie oraz indonezyjskie korzenie Jannis Noya Makrigiannis, był wokalistą, autorem piosenek, multiinstrumentalistą oraz założycielem projektu Choir of Young Believers. Zespół powstał w Grecji w 2006 roku, jednak popularność zdobył dopiero w Danii.

Grupa w 2008 roku zadebiutowała albumem "This Is For The White In Your Eyes", a łącznie nagrała cztery albumy. Jej dyskografię zamknął krążek "Holy Smoke" z 2022 roku.

W 2009 roku zespół otrzymał nagrodę Danish Music Awards za najlepszego nowego wykonawcę, piosenka "Hollow Talk" promowała natomiast popularny skandynawski serial "The Bridge". Formacja miała okazję wystąpić również na cenionym festiwalu SXSW w Stanach Zjednoczonych.



