Nie żyje Hayley Smith. Uczestniczka "Idola" miała 26 lat

Hayley Smith, uczestniczka 11. sezonu amerykańskiego "Idola" zginęła w wypadku, jadąc na swoim motocyklu. Wokalistka miała 26 lat.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę nad ranem (31 sierpnia). Jadąca na motorze Hayley Smith miała według wstępnych ustaleń policji w Millinocket nie zmieścić się w zakręcie i z dużą prędkością wypaść z drogi. W sprawie prowadzone jest dochodzenie.

Ojciec piosenkarki twierdzi, że jego córka była doświadczonym kierowcą i według niego przyczyną wypadku mógł być jeleń, który wtargnął na jezdnię.

Hayley Smith błysnęła w "Idolu" w 2012 roku, kiedy to wykonała utwór "Tell Me Something Good" Chaki Khan i Rufusa. Dziewczyna mimo świetnego początku odpadła na drugim etapie programu.

"Kocham twój głos. Nie jesteś z mojego pokolenia, ale cieszę się, że mogę cię słuchać" - mówił jej Steven Tyler.