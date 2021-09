Śmierć wokalisty potwierdziło Publiczne Radio w Armenii. Według informacji lokalnych mediów Hayko koronawirusem zakaził się na początku września 2021 roku. 21 września był w ciężkim stanie. Muzyk zmarł 29 września.

Państwowy Uniwersytet Medyczny w Erewaniu poinformował, że gwiazdor armeńskiej sceny muzycznej nie był zaszczepiony.

Kim był Hayko?

Hayko Hako'bjan był jednym z najpopularniejszych wokalistów w Armenii. Swoją pierwszą płytę wydał już w 1999 roku ("Romance"). Występował podczas wielu międzynarodowych konkursów muzycznych.

W 2006 roku został uznany Honorowym Artystą Republiki Armenii. Rok później Hayko zdecydował się wyjechać na Eurowizję. Krajowe eliminacje wygrał z piosenką "Anytime You Need". W finale Eurowizji zajął ósme miejsce z 138 punktami na koncie. To najlepszy rezultat Armenii w historii jej występów w konkursie.

Reklama

Hayko w 2007, 2010 i 2011 roku był uznawany kompozytorem roku w Armenii.

Artysta regularnie występował i nagrywał, m.in. muzykę do filmów. Był też trenerem w armeńskiej wersji programu "The Voice" (lata 2013 - 2014).