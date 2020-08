Nie żyje Edward McTeigue. Muzyk miał 48 lat

Edward McTeigue autor piosenek współpracujący m.in. z takimi artystami jak Florida Georgia Line i Dallas Smith, zmarł, mając 48 lat.

Edward "Felix" McTeigue zmarł w wyniku powikłań po operacji.

Do najbardziej znanych utworów stworzonych przez McTeigue'a należy m.in. "Anything Goes" zespołu Florida Georgia Line.

W 2017 McTeigue był nominowany do nagrody Grammy za "Wreck You", piosenkę wydaną przez Lori McKennę. Jest także współautorem kanadyjskich utworów country Dallasa Smitha.



McTeigue rozwijał też karierę solową. Wydał kilka uznanych przez krytyków albumów.

Muzyk jest biologicznym synem Maggie Roche z ludowej grupy wokalnej The Roches.



Florida Georgia Line - Anything Goes (Lyric Video)

