Nie żyje Doug Supernaw. Przegrał z chorobą

Doug Supernaw nie żyje. Gwiazdor muzyki country przegrał walkę z rakiem. Zmarł w wieku 60 lat.

Zdjęcie z 1995 roku. Od lewej: Doug Supernaw, Cybill Shepherd i Aaron Tippin /Ron Galella /Getty Images

Smutna wiadomość została zamieszczona na koncie autora "I Don't Call Him Daddy" na Facebooku.

Muzyk zmarł spokojnie w swoim domu w Teksasie.

Supernaw wkroczył na scenę country w 1993 roku, wydając swój debiutancki album "Red and Rio Grande".

To właśnie z tej płyty pochodzą takie przeboje jak "Reno" i "I Don't Call Him Daddy", które podbijały amerykańskie listy przebojów.

Wydał jeszcze trzy kolejne albumy - "Deep Thoughts From a Shallow Mind", "You Still Got Me" i "Fadin' Renegade", a także trafił na listy przebojów z utworami "What'll You Do About Me" i "Not Enough Hours in the Night".

W zeszłym roku zdiagnozowano u niego raka IV stopnia zarówno w pęcherzu, jak i płucach, a rak rozprzestrzenił się na mózg i kręgosłup. Muzyka miał 60 lat.