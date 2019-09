Nie żyje Busbee. Znany producent muzyczny miał 43 lata

Busbee był znanym producentem muzycznym i autorem piosenek wielu gwiazd. Jego utwory śpiewały m.in: Gwen Stefani, Pink, Shakira czy Christina Aguilera.

W wieku 43 lat zmarł producent muzyczny Busbee /Rachel Luna/WireImage /Getty Images

W nocy, z 29 na 30 września, podana została informacja o śmierci znanego producenta muzycznego i muzyka działającego pod pseudonimem Busbee. Jego prawdziwe imię to Michael James Ryan. Oprócz produkcji muzycznej, Busbee zajmował się tez m.in. pisaniem piosenek. Jego utwory śpiewały takie sławy, jak: Gwen Stefani, Pink, Shakira, Christina Aguilera, Backstreet Boys czy Timbaland.



Muzyk współpracował też m.in. z największymi artystami sceny country, takimi jak: Maren Morris, Garth Brooks, Lady Antebellum i Keith Urban. Poza tym, był producentem albumu Adama Lamberta "Trespassing" czy Christiny Aguilery "Lotus".



Informację o śmierci Michaela Jamesa Ryana podał The Hollywood Reporter, nie informując jednocześnie, jaka była przyczyna zgonu 43-latka.

Pojawiły się jednak nieoficjalne informacje o tym, że w tym roku u producenta zdiagnozowano glejaka - złośliwą formę nowotworu mózgu.



Busbee kilka lat temu w wywiadzie dla "Rolling Stone" wyznał, że niegdyś jego sposobem na muzykę był jazz. "Tylko to chciałem robić" - mówił artysta. Do pisania utworów country namówił go później zaprzyjaźniony muzyk. Dzięki temu właśnie Busbee zyskał dużą popularność.



"To wydaje się niesprawiedliwe. Zawsze będę cię kochać, twoje piosenki i albumy. Miałam szczęście z tobą pracować, Busbee. Spoczywaj w pokoju, mój słodki przyjacielu" - napisała na Twitterze wokalistka Marren Morris.